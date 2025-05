Projeto de lei prevê multa de R$ 37 mil para quem acorrentar ou confinar animais em SP

A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei que proíbe o acorrentamento e confinamento inadequado de cães e gatos. A legislação estabelece multas de até R$ 37 mil e prevê prisão para tutores que não respeitarem as normas. O objetivo é garantir liberdade e dignidade aos animais, com a recomendação de coleiras peitorais quando necessário.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!