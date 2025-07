Projeto solidário transforma cobertores em sobretudo para moradores de rua em São Paulo

Um projeto na zona leste de São Paulo transforma cobertores descartados em sobretudo para moradores de rua. A costureira Elizabete confecciona as peças contra o frio que são distribuídos por Fernando e Vera no centro de São Paulo. Com a ajuda de seis colaboradores e doações, cerca de 150 peças são produzidas semanalmente. A ideia é melhorar a qualidade de vida dos necessitados e promover a solidariedade na comunidade.



