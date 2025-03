Quadrilha é presa em flagrante após invadir casa na zona norte de São Paulo

Cinco criminosos foram presos após invadirem uma casa no barro de Santana, em São Paulo, aproveitando a ausência da família. Eles foram capturados durante um patrulhamento policial em outra região da cidade. Na Vila Mariana, uma família foi vítima de um assalto à mão armada ao chegar em casa. O episódio foi registrado por câmeras de segurança, que mostraram o criminoso fugindo. As imagens poderão ajudar a polícia a identificá-lo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!