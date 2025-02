Quadrilha especializada em roubar relógios caros é presa em bairro nobre de São Paulo

Uma quadrilha especializada em roubar relógios de luxo foi detida pela Polícia Militar na zona oeste de São Paulo, especificamente na região dos Jardins. Quatro membros do grupo, incluindo um foragido com mandados em aberto em Santa Catarina, foram presos enquanto se preparavam para um novo ataque. O grupo se comunicava por telefone para identificar vítimas e realizar os crimes. Além disso, carros com placas adulteradas e motocicletas eram parte do esquema. A polícia apreendeu um carro adulterado e uma motocicleta com a quadrilha. As vítimas são orientadas a comparecer à delegacia para reconhecimento dos criminosos, auxiliando na investigação que busca recuperar relógios e outros bens levados pela quadrilha.



