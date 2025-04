Quadrilha invade loja de carros de luxo e rouba peças e acessórios de alto valor

Nove criminosos invadiram uma concessionária de luxo na zona sul de São Paulo. Eles renderam e amarraram um vigilante antes de roubar diversas peças e acessórios de alto valor. Os bandidos estavam bem informados sobre o local, acessaram a sala da TI e levaram os HDs que armazenavam as imagens do circuito interno. A polícia iniciou investigações no local para identificar os responsáveis pelo crime.



