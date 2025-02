Quadrilha rende funcionário de estacionamento e leva quatro veículos em São Paulo

Uma quadrilha rendeu o funcionário e roubou quatro veículos de um estacionamento em São Paulo. As câmeras de segurança capturaram a ação dos criminosos. Após o roubo, a polícia entrou em confronto com os suspeitos, um foi morto e outro acabou preso. Quatro integrantes da quadrilha permanecem foragidos. Três dos veículos foram recuperados e devolvidos aos proprietários. A polícia segue investigando o crime organizado por trás do roubo.