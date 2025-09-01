Quem é Tarso Marques, ex-piloto de Fórmula 1 preso em carro de luxo em São Paulo

O ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques foi preso ao dirigir um carro de luxo avaliado em R$ 1,5 milhão, sem placas e com dívidas de IPVA desde 2013. Durante a blitz na ponte Cidade Jardim, em São Paulo, ele tentou colocar as placas, mas foi interceptado pela polícia. O carro, com queixa de apropriação indébita e outras restrições judiciais, foi apreendido pelo Detran em Osasco. Tarso Marques pagou uma fiança de R$ 22 mil e comentou nas redes sociais que o carro era de um cliente e não sabia das irregularidades. Ele deve cumprir medidas cautelares enquanto a polícia investiga o caso.



