Rapazes que mexeram com Vitória admitem cantada, mas negam relação com morte da jovem

Dois rapazes que mexeram com a jovem Vitória Regina de Souza na noite em que ela desapareceu admitiram a cantada inoportuna, mas apresentaram álibis e negaram relação com a morte da menina, encontrada morta em uma área de mata em Cajamar (SP)



Em áudio enviado para uma amiga na mesma noite, Vitória relatou estar com medo dos dois rapazes. Após a interação, os dois foram a uma boate e apresentaram comprovantes de pagamento e câmeras de segurança confirmaram a presença deles no local. A polícia ouviu os rapazes e os liberou, considerando que a interação foi uma coincidência e que não estavam envolvidos no desaparecimento de Vitória.



