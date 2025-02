Rapper Oruam é suspeito de forçar prisão para divulgar novo álbum

O rapper Oruam, filho do líder do Comando Vermelho Marcinho VP, foi detido no Rio de Janeiro por realizar manobras perigosas e dirigir na contramão em frente a uma viatura da Polícia Militar. Após ser levado à delegacia, ele pagou fiança de R$ 60 mil e foi liberado. No mesmo dia, Oruan publicou sobre seu novo álbum nas redes sociais, sem mencionar a prisão. A ação do rapper gerou debates sobre o uso de infrações para autopromoção, destacando a necessidade de penas mais rígidas.



