Rastreadores em canetas emagrecedoras ajudam polícia a prender ladrões e receptador em São Paulo

Três homens foram presos na zona leste de São Paulo por envolvimento no roubo de canetas emagrecedoras. Uma carga avaliada em R$ 50 mil foi recuperada.



Os suspeitos foram localizados após a polícia rastrear um chip de segurança nas embalagens dos medicamentos, que haviam sido roubados de uma farmácia na avenida Paulista.



Os três homens foram detidos em uma farmácia na Vila Formosa, onde o dono também foi preso por receptação. Segundo a polícia, os veículos usados nas ações criminosas, um carro e uma motocicleta, foram apreendidos. Dois dos suspeitos têm antecedentes criminais, e as canetas emagrecedoras, bastante valorizadas no mercado ilegal, são alvo frequente de roubos devido à sua popularidade como solução para perda de peso.



