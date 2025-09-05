Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Recém-nascida é encontrada em mochila em Guarulhos (SP)

Bebê foi achado por catador de recicláveis e levado ao pronto-socorro

Balanço Geral Manhã|Do R7

Um recém-nascido foi encontrado dentro de uma mochila escolar na cidade de Guarulhos,região metropolitana de São Paulo. O bebê foi descoberto por um catador de materiais recicláveis que ouviu o choro enquanto trabalhava. Ao investigar a origem do som, ele encontrou a criança na frente do portão de uma casa.


O catador chamou o morador da residência para ajudar e ambos se surpreenderam com a situação. A polícia foi acionada imediatamente e levou o bebê para receber atendimento médico no pronto-socorro local. Trata-se de uma menina que agora está sob os cuidados das autoridades.


Após ser atendida pelos profissionais médicos, as investigações foram iniciadas para identificar os responsáveis pelo abandono da criança. O conselho tutelar também foi envolvido no caso para garantir a segurança da menina.


Casos como este não são inéditos na região; situações semelhantes já foram reportadas anteriormente. Algumas crianças abandonadas não sobrevivem às condições adversas nas quais são deixadas. As autoridades esperam encontrar os responsáveis pelo ato e assegurar um futuro seguro à recém-nascida encontrada em Guarulhos.




