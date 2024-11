Responsável por detonar explosivos passou dia no Congresso e conversou com equipe da RECORD

Apontado como responsável por detonar explosivos na Praça dos Três Poderes na noite de quinta-feira (13), Francisco Wanderley Luiz foi visto por várias pessoas durante o dia no Congresso Nacional e abordou uma equipe da RECORD que estava no local para gravar uma reportagem.



Francisco foi encontrado morto após as explosões e as motivações do ataque ainda serão investigadas. Ele é de Rio do Sul (SC) e havia alugado uma casa em Ceilândia (DF), no entorno da capital federal.