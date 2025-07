Rodas de carro de professor são furtadas dentro de estacionamento de shopping em SP

Um professor encontrou seu carro sem as rodas traseiras, apoiado em tijolos, dentro do estacionamento de um shopping na zona oeste de São Paulo. O ocorrido levantou perguntas sobre a segurança no local, que possui câmeras e vigilância interna. A administração do shopping comprometeu-se a cobrir os custos do furto. Este tipo de crime não é isolado e tem sido registrado em outras áreas da cidade, com motoristas recorrendo a parafusos antifurto. Os valores elevados das rodas, que podem ultrapassar R$ 20 mil reais, tornam-nas um alvo atraente para criminosos.



