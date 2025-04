Rottweillers atacam cães menores que passeavam com a tutora em São Paulo

Dois Rottweilers atacaram cães pequenos que passeavam com a tutora Juliana. Ela tentou defender os animais e sofreu ferimentos nas mãos e pernas. Apesar do pug Jack escapar ileso, Miguel precisou de internação e correu risco de morte. Juliana coletou imagens de segurança e relatou ataques anteriores dos mesmos cachorros às autoridades. O caso está sob investigação da Secretaria de Segurança Pública.



