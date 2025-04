Sabesp finaliza fechamento de cratera na pista da Marginal Tietê

A Sabesp concluiu os reparos no asfalto da Marginal Tietê, próximo à ponte Atílio Fontana, na zona norte de São Paulo . A pista central estava interditada devido a um desnível causado por uma acomodação natural do solo, relacionada a uma cratera anterior. Após cinco dias de interdição total, a situação foi regularizada, e a via está agora totalmente liberada.



