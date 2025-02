Saiba quem é o homem apontado como mandante da morte de delator do PCC

A Polícia Civil de São Paulo identificou Emílio Carlos Gongorra Castilho, conhecido como "Cigarreiro", como o suspeito de ser o mandante do assassinato do empresário Vinícius Gritzbach. O crime aconteceu no dia 8 de novembro no Aeroporto Internacional de São paulo, em Guarulhos. . Castilho está ligado ao PCC e ao Comando Vermelho. Ele anteriormente teria participado de um Tribunal do Crime envolvendo Gritzbach, quem prometeu devolver dinheiro ao “Cigarreiro” para escapar da morte, mas não cumpriu a promessa.