Saiba quem são o instrutor e o aluno que morreram durante em queda de monomotor em Rio Preto (SP)

O piloto Abner Casagrande de Oliveira, de 39 anos e o aluno Felipe Coiado, de 23, ,morreram durante voo de instrução em um avião monomotor em São José do rio Preto (SP), na manhã de terça-feira (1º). A aeronave caiu na zona rural da cidade e foi localizada após uma manobra suspeita ser identificada por um helicóptero Águia. As vítimas foram encontradas retidas nas ferragens já sem sinais vitais. O monomotor, com capacidade para duas pessoas, estava em situação regular e não houve danos a outras estruturas ou vazamento de combustível. A operação de socorro envolveu 16 bombeiros e 6 viaturas. Técnicos do Cenipa estão investigando o ocorrido. Segundo amigos, ambos eram pilotos experientes..



