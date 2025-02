Santos planeja fazer dois eventos para apresentar Neymar para a torcida

Neymar deixou o Al-Hilal da Arábia Saudita e pode voltar a jogar pelo Santos. O clube planeja dois eventos de gala para sua apresentação, um deles no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Neymar também estará presente no clássico contra o São Paulo, no sábado (1º), mas não vai jogar. Ele retornaria ao time que o revelou após 12 anos. Um vídeo do Santos com inteligência artificial apresenta Pelé convidando Neymar para voltar ao clube.