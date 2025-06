São Paulo e Rio Grande do Sul têm mais uma madrugada de frio intenso

A cidade de São Paulo teve mais uma madrugada gelada nesta sexta-feira (13). Os termômetros marcaram 9ºC, mas a sensação térmica foi ainda mais baixa. A máxima do dia deve ficar em 17ºC. No Rio Grande do Sul, as temperaturas foram ainda menores e, em algumas regiões, os termômetros chegaram a registrar -2ºC



