São Paulo inaugura centro para pessoas com transtorno do espectro autista

Neste 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, São Paulo inaugurou o maior centro para pessoas portadoras do transtorno do espectro autista da América Latina na zona norte. O complexo de 5.800 metros quadrados está localizado na situado na Avenida Santos Dumont, nº 1318, em Santana, e oferece mais de mil atividades adaptadas para autistas de todas as idades e suas famílias. Com espaços como brinquedoteca, jardim sensorial, quadra poliesportiva e uma piscina aquecida, o centro promove saúde , esporte e lazer. Além disso, há uma casa modelo para ajudar na autonomia das atividades diárias. Outros centros semelhantes serão inaugurados nas zonas sul, leste e oeste até 2028, ampliando o apoio para essa comunidade.



