São Paulo registra - 0,7ºC e enfrenta recorde de frio

No Pátio do Colégio, em São Paulo , a temperatura atingiu um recorde de 0,7 grau negativo, nesta quinta (26). Muitas pessoas em situação de rua se abrigam ali, recebendo cobertores e alimentos de ONGs. Geadas foram registradas em Cajamar e outras cidades da região metropolitana, com carros cobertos por gelo. As previsões sugerem que as temperaturas podem continuar a cair.



