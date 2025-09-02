São Paulo registra mês de agosto mais seco desde 2020

A cidade de São Paulo amanheceu nesta terça-feira (2) com ventos gelados e termômetros marcando 18ºC na Avenida Paulista. A previsão é de que o dia esquente ao longo das horas, atingindo uma máxima de 26}C sem expectativa de chuva. Na quarta (3), o cenário será ainda mais ensolarado com temperaturas chegando a 28}C.

Agosto foi registrado como o mês mais seco desde 2020 na capital paulista. O acumulado esperado era de 30 milímetros de chuva; no entanto, apenas 13 milímetros e meio foram registrados. Essa condição climática tem causado desconforto aos moradores devido à baixa umidade relativa do ar.

Especialistas alertam para os cuidados necessários durante esse período seco. Recomenda-se aumentar a ingestão de água para evitar problemas respiratórios comuns em climas secos. Além disso, lágrimas artificiais podem ser usadas para aliviar a sensação de secura nos olhos.

Os próximos dias devem seguir essa tendência seca devido à aproximação de uma massa polar pelo oceano que aquece os ventos locais e reduz ainda mais a umidade do ar na região. Com isso, é aconselhável sair preparado com roupas adequadas às variações térmicas ao longo do dia.

