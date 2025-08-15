Seis crianças são encontradas abandonadas no meio da rua em SP

Seis crianças foram encontradas abandonadas na rua em São Paulo . Elas estavam sem roupas adequadas para o frio e foram levadas à delegacia. As mães das crianças afirmaram que não tinham com quem deixá-las. A avó de uma delas registrou um boletim de ocorrência e expressou interesse em obter a guarda dos menores. Vizinhos relataram que as crianças frequentemente ficam sozinhas durante o dia enquanto as mães trabalham. A polícia investiga a situação junto ao Conselho Tutelar.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!