Sequestro de caminhoneiro termina em acidente na zona sul de São Paulo

O sequestro de um caminhoneiro na rodovia dos Bandeirantes terminou em acidente na zona sul de São Paulo na manhã desta quinta-feira (4). O homem teria sido abordado por criminosos encapuzados e forçado a dirigir até o local do capotamento, no Jardim São Luís.

O helicóptero da RECORD flagrou o local do acidente logo após a colisão. A área está isolada pela polícia para investigação. Paola Viana, repórter em campo, confirmou que o motorista do caminhão teria sido abordado por criminosos na rodovia dos Bandeirantes e forçado a dirigir até o local do capotamento. Após o impacto, os suspeitos fugiram a pé.

A polícia militar reforçou sua presença nas proximidades, buscando os responsáveis pelo suposto sequestro. Dentro do caminhão havia uma carga não identificada espalhada pela avenida.

O motorista do carro sofreu apenas ferimentos leves e já prestou depoimento à polícia no 47º DP. Seu testemunho é crucial para identificar os criminosos.

O trânsito no bairro Jardim São Luís foi impactado devido ao isolamento necessário para as investigações policiais em andamento.

