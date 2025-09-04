Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Sequestro de caminhoneiro termina em acidente na zona sul de São Paulo

Motorista sofreu ferimentos leves, prestou depoimento e foi liberado

Balanço Geral Manhã|Do R7

O sequestro de um caminhoneiro na rodovia dos Bandeirantes terminou em acidente na zona sul de São Paulo na manhã desta quinta-feira (4). O homem teria sido abordado por criminosos encapuzados e forçado a dirigir até o local do capotamento, no Jardim São Luís.


O helicóptero da RECORD flagrou o local do acidente logo após a colisão. A área está isolada pela polícia para investigação. Paola Viana, repórter em campo, confirmou que o motorista do caminhão teria sido abordado por criminosos na rodovia dos Bandeirantes e forçado a dirigir até o local do capotamento. Após o impacto, os suspeitos fugiram a pé.


A polícia militar reforçou sua presença nas proximidades, buscando os responsáveis pelo suposto sequestro. Dentro do caminhão havia uma carga não identificada espalhada pela avenida.


O motorista do carro sofreu apenas ferimentos leves e já prestou depoimento à polícia no 47º DP. Seu testemunho é crucial para identificar os criminosos.


O trânsito no bairro Jardim São Luís foi impactado devido ao isolamento necessário para as investigações policiais em andamento.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • PM (Polícia Militar)
  • Polícia
  • PM (Polícia Militar)
  • Record
  • São Luís
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)
  • São Paulo (time)
  • Sequestro
  • Sul

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.