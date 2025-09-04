Sérgio Reis denuncia que estão usando imagem dele criada por IA para vender remédio nas redes

O cantor Sérgio Reis foi alvo de um esquema fraudulento nas redes sociais. Criminosos utilizaram sua imagem para promover medicamentos contra diabetes sem seu consentimento. A ação envolveu o uso de inteligência artificial para criar uma falsa propaganda onde o artista aparecia como garoto-propaganda dos produtos.

A popularidade e a imagem consolidada do cantor foram exploradas pelos golpistas na tentativa de enganar consumidores. O escritório responsável pela carreira de Sérgio Reis divulgou uma nota oficial negando qualquer envolvimento dele com tais propagandas e orientou o público a denunciar publicações suspeitas.

Sérgio Reis está tomando medidas legais contra os responsáveis pelo golpe, buscando proteger sua reputação e alertar seus fãs sobre a fraude. As autoridades também estão sendo acionadas para investigar o caso e punir os envolvidos no crime cibernético.

