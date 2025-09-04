Logo R7.com
Sérgio Reis denuncia que estão usando imagem dele criada por IA para vender remédio nas redes

Cantor esclarece que não faz propaganda para medicamento contra diabetes

Balanço Geral Manhã|Do R7

O cantor Sérgio Reis foi alvo de um esquema fraudulento nas redes sociais. Criminosos utilizaram sua imagem para promover medicamentos contra diabetes sem seu consentimento. A ação envolveu o uso de inteligência artificial para criar uma falsa propaganda onde o artista aparecia como garoto-propaganda dos produtos.


A popularidade e a imagem consolidada do cantor foram exploradas pelos golpistas na tentativa de enganar consumidores. O escritório responsável pela carreira de Sérgio Reis divulgou uma nota oficial negando qualquer envolvimento dele com tais propagandas e orientou o público a denunciar publicações suspeitas.


Sérgio Reis está tomando medidas legais contra os responsáveis pelo golpe, buscando proteger sua reputação e alertar seus fãs sobre a fraude. As autoridades também estão sendo acionadas para investigar o caso e punir os envolvidos no crime cibernético.




