Sinalizador explode durante guerra de espadas e jovem precisa amputar o dedo

Um jovem de 21 anos teve o polegar direito amputado após um sinalizador explodir em sua mão durante uma guerra de espadas, atividade considerada perigosa e proibida. A imagem mostra o desespero do jovem correndo logo após a explosão. O incidente ocorreu em Cruz das Almas, na Bahia. A vítima foi socorrida por moradores e levada a uma UPA antes da transferência para um hospital devido à gravidade do ferimento. Ele publicou nas redes sociais que, após o susto, está se recuperando bem.



