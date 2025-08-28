Smart Sampa ajuda a identificar e prender suspeitos de estupro

O sistema de reconhecimento facial da Prefeitura de São Paulo , conhecido como Smart Sampa, foi crucial para a identificação e prisão de dois homens suspeitos de estupro.



Um dos indivíduos foi detido no hospital da Vila Guilherme, na zona norte da cidade. Claudinei Falcone, 70 anos, aguardava atendimento médico quando as câmeras o identificaram. Procurado pela Justiça desde 2015, ele foi rapidamente localizado pela polícia.



Outro suspeito foi capturado na movimentada região da Santa Efigênia, centro paulistano famoso pelo comércio eletrônico.



O homem trabalhava como motorista e confessou envolvimento em um crime sexual contra sua enteada após ser identificado pelas câmeras do sistema inteligente. Ambos os indivíduos foram conduzidos à delegacia e presos pelas autoridades locais.

