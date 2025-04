Solidariedade: mais de 200 famílias recebem cestas básicas e ovos de chocolate em São Paulo

A instituição beneficente israelita Ten Yad realizou uma ação caridosa para mais de 200 famílias no centro de São Paulo. Além da tradicional sopa de beterraba e pães, foram distribuídas 200 cestas básicas e 500 ovos de páscoa. A ex-beneficiada, Vanilde, expressou gratidão: "Eu sou muito grata por receber. Desde que afundo assim de dar sopa, eu sempre estou pegando e é só agradecer". Outro beneficiado, Enzo, de 9 anos, brincou que o ovo de páscoa não vai durar até a páscoa. O diretor do Ten Yad, o rabino Berel Weitman, destacou: "É um trabalho que vem crescendo. A demanda aumenta e ver a alegria das pessoas é muito gratificante". O projeto, iniciado na pandemia, busca oferecer refeições dignas a quem precisa, especialmente em datas especiais como esta.



