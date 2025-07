SP: adolescentes são apreendidos por roubo de motos

Dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos no bairro Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo , suspeitos de diversos crimes. Segundo a polícia, eles têm passagem pela Fundação Casa. A detenção ocorreu após o rastreador de uma moto roubada levar as autoridades à residência dos jovens. Imagens de segurança mostram o roubo de uma moto em uma garagem, e medicamentos também foram encontrados com os suspeitos. Os adolescentes estão agora à disposição da justiça e podem revelar mais envolvidos nos crimes.



