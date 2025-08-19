SP: policial de folga reage a assalto e mata criminoso

No Jardim Cambará, zona oeste de São Paulo , o soldado Rodrigo, policial militar de folga, foi surpreendido por Luiz Borges. Rodrigo entregou seus pertences durante o assalto, mas reagiu em seguida. Luiz Borges fugiu ferido, sendo encontrado a alguns quilômetros e morrendo no hospital. Câmeras de segurança capturaram a cena.



