Balanço Geral Manhã

SP: policial de folga reage a assalto e mata criminoso

Imagens de segurança registram a tentativa de assalto na zona oeste da cidade

Balanço Geral Manhã|Do R7

No Jardim Cambará, zona oeste de São Paulo, o soldado Rodrigo, policial militar de folga, foi surpreendido por Luiz Borges. Rodrigo entregou seus pertences durante o assalto, mas reagiu em seguida. Luiz Borges fugiu ferido, sendo encontrado a alguns quilômetros e morrendo no hospital. Câmeras de segurança capturaram a cena.

  • Crimes
  • Polícia
  • São Paulo (Cidade)

