Suspeito de assaltar deputado estadual e de envolvimento em outros crimes é preso em SP

No dia 1º de maio, o deputado estadual e delegado Antônio de Assunção Olim foi assaltado enquanto dirigia no Itaim Bibi, bairro nobre de São Paulo. Um homem armado em uma moto vermelha roubou um relógio de luxo do político. Após mais de dois meses do crime, a polícia prendeu o suspeito durante patrulha rotineira. Ele também está ligado ao assassinato de um agente da CET e outros crimes violentos relacionados a roubos à residência. A investigação continua para apurar sua participação em outras ações criminosas.



