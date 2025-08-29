Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral Manhã

Suspeito de assaltar mercados é preso na zona sul de São Paulo

Homem foi detido com carro usado nos crimes; comparsa segue foragido

Balanço Geral Manhã|Do R7

Um homem suspeito de realizar uma série de assaltos a mercados foi preso na zona sul de São Paulo após policiais reconhecerem a placa do veículo usado nos crimes durante patrulhamento. Segundo a polícia, o carro coincide com o flagrado em câmeras de um roubo no Sacomã, no início da semana, quando dois homens armados renderam funcionários, exigiram dinheiro e colocaram produtos — sobretudo bebidas alcoólicas — em uma mochila.

Com o detido, havia quantia em espécie; ele tem antecedentes por tráfico e associação criminosa e passará por reconhecimento formal das vítimas. O comparsa segue foragido.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • recordplus
  • balanco-geral-manha
  • Crimes
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.