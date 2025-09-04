Suspeito de atirar oito vezes em guarda civil é preso em São Paulo

A polícia prendeu um jovem suspeito de tentar matar um guarda civil no bairro nobre de Moema, em São Paulo . O crime ocorreu em agosto deste ano e foi registrado por câmeras de segurança. O suspeito teria disparado oito vezes contra o agente que estava fora do serviço.

O incidente envolveu Dherick Rian Moraes Santos, 19 anos, que se disfarçou como entregador para abordar a vítima. Ele chegou ao local numa moto e aguardou a aproximação do guarda antes dos disparos. Dos tiros efetuados pelo agressor, dois atingiram o agente.

Após ser surpreendido pelos tiros enquanto caminhava pela calçada sem tempo para reagir adequadamente, o guarda conseguiu pedir ajuda e foi socorrido rapidamente. Durante as investigações conduzidas pela Polícia Civil paulista, Dherick foi reconhecido pelo próprio agente atacado.

Com uma ordem judicial emitida para sua prisão temporária, os agentes da lei realizaram buscas intensivas durante cerca de dez dias na região da comunidade do Alba até localizar o suspeito em sua residência. A captura trouxe alívio ao guarda ferido que expressou gratidão pela ação policial eficaz na busca por justiça neste caso grave envolvendo violência urbana.

aqui!