Suspeito de matar adolescente é agredido pelo pai da vítima após ser preso em São Paulo

Uma operação policial na região metropolitana de São Paulo desmantelou uma quadrilha especialista em assaltos a condomínios. Quatro suspeitos foram presos e são acusados de envolvimento em diversos crimes, incluindo o latrocínio do adolescente Caíque Tenório em dezembro de 2023. A ação gerou tensão na delegacia com um confronto entre familiares da vítima e os suspeitos detidos. A polícia continua a investigação para identificar outros membros da quadrilha e também apurar o suposto envolvimento no assalto à casa da influenciadora Bruna Biancardi.



