Suspeito de participação em desaparecimento de jovem é preso em São Paulo

A polícia de São Paulo prendeu Alexandre, conhecido como Alemão, suspeito de envolvimento no desaparecimento do jovem Lucas em São Paulo . Ele foi encontrado em um sítio com carros de luxo, uma espingarda e anotações que sugerem agiotagem. Imagens mostram Lucas com Alexandre antes de desaparecer, e a investigação acredita que Lucas foi sequestrado no carro do suspeito. Mesmo preso, Alexandre não revelou o paradeiro do jovem. O comparsa, conhecid como Paulinho, está foragido.



