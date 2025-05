Suspeito de vender armas ilegalmente é morto em confronto com a polícia em SP

Um homem que vendia armas ilegalmente na internet morreu em um confronto com a polícia na zona norte de São Paulo . Ele era suspeito de vender armamento ilegal pela internet e fazia as entregas em um esquema peculiar, utilizando sua família como disfarce. A abordagem ocorreu após uma denúncia anônima. Durante a ação policial, ele sacou uma arma e foi baleado pelos agentes. A investigação revelou que ele utilizava grupos em redes sociais para atender os clientes. Duas armas foram apreendidas e outros dois homens foram detidos.



