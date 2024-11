Suspeito é morto ao sacar arma para policiais em bairro nobre de SP

Um homem de 23 anos foi morto durante uma abordagem policial no cruzamento da Faria Lima com a Cidade Jardim. O suspeito tentou sacar uma arma após ser abordado por um policial que pediu as chaves da moto. O agente disparou contra o homem, que foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele foram apreendidos uma pistola e munições.