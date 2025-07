Tarcísio de Freitas lidera pesquisas para eleição de governador de São Paulo

O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é favorito para se manter no cargo nas eleições de 2026. É o que mostram os cenários pesquisados pelo instituto Paraná Pesquisas. No cenário sem o atual ocupante do cargo, Ricardo Nunes (MDB) aparece na primeira colocação. Veja os resultados.



