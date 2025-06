Taxista cai no golpe da rifa, paga frete e fica sem celular que teria ganho

Um taxista de São Paulo foi vítima de um golpe de rifa ao acreditar que havia ganhado um celular. Após pagar o frete para receber o prêmio, o aparelho nunca foi entregue. "Ninguém gosta de ser enganado", desabafa a vítima. A polícia alerta sobre golpes promovidos por influenciadores digitais e destaca que sorteios no Brasil precisam de autorização do governo, sendo rifas permitidas apenas para fins sociais. No ano passado, um casal de influenciadores foi indiciado por promover sorteios fraudulentos e acumular mais de 14 milhões de seguidores, tendo promovido rifas de prêmios que nunca foram entregues.



