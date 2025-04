Técnicos investigam o que provocou abertura de cratera na Marginal Tietê

Um trecho da pista central da Marginal Tietê continua interditado na manhã de sexta-feira após uma cratera se abrir em uma das principais vias expressas de São Paulo durante a chuva de quinta-feira (10). A reportagem do Balanço Geral Manhã observou a chegada de técnicos e engenheiros da Sabesp ao local para investigar o que causou o buraco com cerca de oito metros de profundidade.



