Tempestade de poeira atinge cidades de SP e MG e assusta moradores

Uma tempestade de poeira surpreendeu os moradores do interior de São Paulo e Minas Gerais, transformando o dia em noite em algumas regiões. Meteorologistas explicam que essa tempestade ocorre quando uma frente fria se junta à baixa umidade. A Defesa Civil alerta para que as pessoas permaneçam em casa durante a tempestade e, se necessário, utilizem máscara ou um pano úmido no rosto ao sair, além de evitar atividades ao ar livre.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!