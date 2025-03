Temporal derruba árvore histórica e provoca morte de taxista em São Paulo

Fortes rajadas de vento causaram diversas quedas de árvores durante temporal que atingiu São Paulo na tarde de quarta-feira (12). O taxista Elton de Oliveira morreu após uma árvore cair sobre seu veículo. Ele transportava duas passageiras que foram socorridas. A Defesa Civil registrou ventos superiores a 60 km/h e mais de 150 quedas de árvores. No Largo do Arouche, uma árvore centenária caiu, mas sem feridos. Cerca de 87 mil pessoas estão sem energia elétrica na cidade. A árvore histórica, de aproximadamente 200 anos, era um símbolo de resistência e memória urbana.



