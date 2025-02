Terceiro suspeito de participar de assalto a policial é preso na Grande São Paulo

Danilo Gomes, de 29 anos, foi preso pela polícia em Itaapevi, na Grande São Paulo. Ele é o terceiro suspeito no caso de tentativa de homicídio contra o policial militar aposentado Everton Galindo, que trabalha como dentista. O crime ocorreu no dia 11 deste mês, no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Danilo foi encontrado na casa de uma prima, após denúncia anônima, e não resistiu à prisão. No quarto onde estava, os policiais localizaram uma blusa azul, usada no dia do crime. Imagens de segurança captaram o momento do assalto, em que Everton foi baleado e perdeu o controle do veículo. As investigações continuam para capturar o autor dos disparos, que segue foragido.