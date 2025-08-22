Thiago Gardinali e Paola Vianna são vítimas da gangue do quebra-vidro na zona sul de SP

O apresentador da RECORD Thiago Gardinali foi vítima de um assalto na Avenida Rubem Berta, em São Paulo. Ele estava acompanhado da também repórter da emissora Paola Vianna. Por conta do engarrafamento, no trecho abaixo de um viaduto, Gardinali reduziu a velocidade de seu carro. Foi quando o criminoso encontrou a oportunidade para estourar o vidro do veículo e roubar o celular do apresentador, que estava em um suporte no painel.



