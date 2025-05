Tiroteio em prisão de suspeito provoca pânico em estação de metrô no centro de São Paulo

A ação da polícia para prender um suspeito de tráfico de drogas provocou pânico em frente à estação Santa Cecília do metrô, na região central de São Paulo, na quarta-feira (7).



Durante a abordagem, o homem jogou sua moto contra os agentes e trocou socos com um policial. Ferido na perna por um disparo, o suspeito tentou fugir, mas foi detido na plataforma da estação. A moto era utilizada para entregas de drogas na região. Apesar do horário de pico, ninguém mais além do suspeito ficou ferido..



