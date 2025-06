Torcedores do Corinthians invadem sede do clube em protesto contra crise política

Torcedores do Corinthians invadiram a sede do clube na zona leste de São Paulo em protesto contra a má administração e as dívidas do clube. Dezenas de torcedores uniformizados forçaram o portão por volta das 17h de terça-feira (3)e e colocaram correntes nas grades. O protesto também criticava mudanças na presidência após a votação de impeachment do presidente Augusto Mello. A polícia foi chamada para garantir a segurança, e no início da noite os portões foram liberados e a faixa colocada na entrada foi retirada. A assessoria de imprensa do Corinthians ainda não se manifestou sobre o ocorrido.



