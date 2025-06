Torcedores e jogadores se envolvem em briga generalizada durante jogo de futebol no interior de SP

Torcedores e jogadores se envolveram em uma briga generalizada durante jogo de futebol amador em Espírito Santo do Turvo (SP). A polícia precisou intervir para controlar a situação. Não houve feridos com gravidade e nenhum boletim de ocorrência foi registrado. As causas da briga ainda são desconhecidas.



