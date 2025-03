Torcedores entram em confronto antes de jogo entre Flamengo e Fluminense

Torcedores do Flamengo e Fluminense entraram em confronto perto do estádio do Maracanã, no Rio de Jnaeiro, antes da final do Campeonato Carioca. Vândalos usaram pedaços de pau e madeiras para agredir uns aos outros. A situação levou motoristas a retornarem na contramão. A polícia militar foi acionada e dispersou os envolvidos, reforçando o policiamento na região. Cerca de 20 pessoas foram detidas. Durante o jogo, o resultado foi empate em 0 a 0 e o Flamengo conquistou seu 39º título após vencer o primeiro jogo por 2 a 1.



