Traficante Celsinho da Vila Vintém é preso em operação policial no Rio de Janeiro

O traficante Celso Luiz Rodrigues, conhecido como Celsinho da Vila Vintém foi preso em uma operação policial na manhã desta quinta-feira (8), no Rio de Janeiro.



Durante a ação, houve troca de tiros entre os aliados do criminoso e a polícia. Celsinho foi transportado em um caveirão até uma cela provisória e será encaminhado ao sistema penitenciário.



