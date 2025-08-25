Trem descarrila na estação da Luz e gera transtornos na Linha 7-Rubi

Um descarrilamento na Estação da Luz, região central de São Paulo, provocou atrasos e complicações no transporte público na manhã desta segunda (25). O trem descarrilado é de carga e está obstruindo a passagem. As equipes trabalham para solucionar o problema, mas a situação deve levar tempo. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informa que os problemas se estendem a outras estações também.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!